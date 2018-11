Terni, donatori di sangue: invito a vaccinarsi contro l’influenza

TERNI – Un invito ai donatori di sangue a vaccinarsi contro l’influenza stagionale arriva dal direttore del servizio immuno-trasfusionale di Terni. Da quest’anno, infatti, la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente non soltanto alle persone sopra i 65 anni e ai soggetti a rischio per patologia o professione, ma anche ai donatori di sangue periodici e associati, e ciò al fine di garantire, per quanto possibile, la continuità delle donazioni e una certa stabilità della disponibilità delle scorte anche nei mesi invernali più critici.

A deciderlo la circolare “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2018-2019″, elaborata dalla direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute ed accolta con fiducia dal direttore generale del Cns G.M. Liumbruno e dal presidente AVIS e portavoce pro tempore del coordinamento dei donatori Civis G. Briola.

“I mesi invernali in cui si verifica il picco influenzale – sottolinea il dottor Scaccetti – sono sempre caratterizzati da un forte calo delle donazioni e delle scorte degli emocomponenti che richiede l’attivazione del sistema di compensazione a livello regionale e nazionale. Un problema importante soprattutto in territori come il nostro, che da tre anni continua a registrare un calo stabile delle donazioni. La vaccinazione offerta gratuitamente ai donatori periodici è una importante opportunità: consentendoci di poter contare su un numero maggiore di donatori che saranno nelle condizioni di donare con continuità, contribuirà infatti ad arginare la carenza di sangue di ogni inizio anno”. Nel 2017 hanno donato il sangue 26.300 donatori in Umbria, di cui 10.100 relativi al SIT di Terni e alla USL Umbria 2.

Per informazioni più precise sulla modalità di somministrazione del vaccino influenzale i donatori potranno rivolgersi al proprio medico di famiglia, alla propria Asl di riferimento o all’Avis