Terni, domani i funerali dell’avvocato Massimo Proietti. Il cordoglio di istituzioni, amici e colleghi

TERNI – Si svolgeranno domani alle ore 15,30 nella chiesa di Sant’Antonio i funerali dell’avvocato Massimo Proietti deceduto questa mattina all’ospedale di Terni.

Numerosissime le attestazioni di cordoglio giunte alla famiglia in queste ore. L’avvocato Proietti era molto stimato e conosciuto in città.

“A nome mio e dell’Amministrazione comunale, esprimo le mie più sincere condoglianze alla famiglia dell’avvocato Massimo Proietti – dice il sindaco Leonardo Latini – Un uomo e un professionista che molto ha fatto alla città di Terni, ma per me era un amico e un collega. Lo ricorderemo sempre con grande stima e affetto”.

Il questore Roberto Massucci ricorda che “tra la questura di Terni e l’avv. Proietti si era instaurato nel corso degli anni, non solo un solido rapporto professionale, sempre nel rispetto dei propri ruoli, ma anche umano, basato sulla lealtà e la correttezza. La sua prematura scomparsa lascerà un grande vuoto nella comunità ternana, in quanto persona conosciuta, oltre che stimato professionista. Ci stringiamo attorno ai suoi famigliari e alla grande famiglia dell’Ordine degli avvocati che oggi piange un suo caro e valido rappresentante”.

“Ho apprezzato la tua preparazione , l’ironia , la signorilità d’animo e la pervicacia con la quale sostenevi la convinzione che si possa sempre sovvertire l’ ordine delle cose e evidenziare la frequente lacunosità delle norme . – scrive Francesco Maria Ferranti, presidente del consiglio comunale di Terni – Ho sperato ormai fossi fuori pericolo e invece questa mattina mi ha colto questa terribile notizia , io e la comunità ternana conserveremo gelosamente il tuo ricordo e il tuo impegno professionale , sportivo e sociale”.

L’Unavi, l’associazione nazionale vittime reati violenti ricorda Massimo Proietti così: “Questo maledetto, bastardo, vigliacco virus porta via un Amico, un valorosissimo Avvocato, una grandissima Persona perbene. Massimo Proietti era la Dignità della toga, era il Coraggio di ricercare Giustizia, era la Serietà di chi è Avvocato, non fa l’avvocato. Con Massimo condividevamo l’avventura di Unione Nazionale Vittime. Massimo ci ha insegnato, con il Suo esempio, ad ascoltare queste vittime, come faceva Lui, con il cuore, in modo gentile, facendosi accogliente, mite, umile. Alla famiglia va il nostro pensiero di cordoglio più sincero, più profondo, più sentito e l’abbraccio più grande e forte che noi sappiamo fare. Ciao grande Massimo, che la terra Ti sia lieve, Ti vogliamo bene”.

“Conserveremo sempre il suo prezioso ricordo di uomo gentile, professionista eccellente e di una competenza indiscussa riconosciuta anche a livello nazionale”, scrive l’ordine degli avvocati di Terni.

Per la Ternana calcio: “Massimo non è stato solo un prezioso riferimento professionale ma un amico sincero, un consigliere fidato, un uomo brillante e presente nei momenti in cui ci si è trovati difronte a scelte da assumere, anche molto delicate”.

“Non riesco a parlare da stamattina perché é stato uno dei risvegli più brutti della mia vita.. – scrive Erika Lucci presidente dell’associazione Luce per Terni – “Lei se ne andato e io ho smesso di respirare “, ancora dopo ore non riesco a credere che lei non é più tra noi…Non se ne va solo il Mio Legale, ma un Uomo Speciale e di un’Umanità enorme e introvabile in questi tempi…proprio le qualità che le ho detto quella sera premiandola al Gran Galá, ringraziandola perché “Lei Sa”. Aveva un cuore d’oro, mi ha protetto tanto come se fossi sua figlia, mi ha insegnato a combattere per la giustizia dei buoni e dei giusti e per la verità senza mollare mai e mi ha giurato che la vita un giorno mi avrebbe ripagato di tutte le sofferenze che ho vissuto ridandomi tutto quello che la vita stessa mi ha tolto. Era il mio pilastro e da oggi dovrò sapere che sarà il mio angelo custode. Non sarà la stessa cosa senza Lei, mi dia la forza giusta per sopportare che mi mancherà come l’aria…ma da oggi avrò un motivo in più per combattere..Lo devo a lei che ha sempre creduto in me”.