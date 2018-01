TERNI – La borsa di studio dell’associazione ternana “Damiano per l’ematologia” va a Martina Ferrante, giovane ricercatrice torinese. Lavorerà nel laboratorio del dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze della salute dell’università di Torino.

Il suo progetto di ricerca verte sulla messa a punto di una tecnica di diagnosi precoce della malattia minima residua, attraverso la tecnologia biomolecolare, in grado di valutare la recidiva della malattia dopo le terapie e individuare quei casi “apparentemente” guariti, dando la possibilità di intervenire prima che la malattia si manifesti nuovamente in modo irrisolvibile.

Il successo del progetto garantirebbe l’immediata applicazione di questo sistema diagnostico, contribuendo a verificare e migliorare i protocolli terapeutici.

La onlus è nata in ricordo di due bambini ternani scomparsi: Damiano, per un’anemia aplastica, e Giovanni, per una neoplasia cerebrale.

Il desiderio delle loro famiglie è contribuire a migliorare le probabilità di cura di queste patologie attraverso borse di studio a favore di giovani laureati in discipline biomediche che vogliano cimentarsi, con precisi progetti, in campo ematologico ed oncologico pediatrico.

La consegna della borsa di studio, finanziata grazie all’8 per mille della Chiesa Valdese, è avvenuta questo pomeriggio nella sede dell’Ordine provinciale dei medici.