Terni, dà in escandescenze al night: arrestato un 23enne

TERNI – Tre arresti in altrettante operazioni. E’ il bilancio dei controlli durante le feste natalizie messi in piedi dall’Arma in campo su tutto il territorio provinciale.

I carabinieri di Papigno, in particolare, con il supporto di un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, intervenuti a notte fonda presso un night cittadino dove un avventore stava dando in escandescenza, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 23enne marocchino clandestino pregiudicato.

Il giovane straniero, che ubriaco stava danneggiando le suppellettili e gli arredi nonché aggredendo con un coccio di vetro il personale del locale, è stato disarmato e bloccato, nonostante le ripetute resistenze, dai militari intervenuti.

Il violento avventore, dopo essere stato calmato e fatto visitare dal personale di un’ambulanza del 118 intervenuta sul posto, che ne accertava l’abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti, è stato portato presso il comando dove, al termine degli atti di rito, è stato tratto in arresto Il nordafricano, che aveva provocato danni al locale per circa 3.000 €, al termine della successiva udienza di convalida per rito direttissimo è stato condannato a 4 mesi e mezzo circa di reclusione.

Un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile di Amelia ha subito rintracciato ed arrestato per evasione un 49enne originario della provincia di Perugia che, sottoposto ai domiciliari per reati di droga, si è allontanato dal suo domicilio.

I militari della Stazione di Stroncone hanno infine arrestato un 68enne del posto che è stato raggiunto da un ordine di esecuzione per l’espiazione in carcere della pena detentiva emesso nei suoi confronti per il reato di bancarotta fraudolenta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni. L’uomo, associato alla Casa Circondariale di Sabbione, nel gestire in passato un’azienda locale dichiarata fallita, al fine di ottenere un ingiusto profitto, aveva alienato vari beni e capitali aziendali, tra cui auto e macchinari vari, intascando indebiti compensi per un valore di svariate migliaia di euro, per evitare il pagamento dei creditori, tra cui dipendenti e fornitori della società stessa.