Terni, costituito il comitato provinciale di Liberi e Uguali. A breve i candidati

TERNI – Nel corso della settimana si è costituito anche a Terni il comitato provinciale di Liberi e Uguali, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Ne fanno parte donne e uomini provenienti dai partiti della sinistra (Art. 1-MDP, Possibile, Sinistra Italiana), dall’esperienza sindacale, associativa e civica.

“L’obiettivo – si legge in una nota – è di costruire una proposta politica – e in prospettiva, un partito – che metta al centro della sua azione la lotta alle diseguaglianze cresciute vertiginosamente in questi anni, la tutela del lavoro e della sua dignità, contro la piaga del precariato che sta distruggendo il futuro di intere generazioni di giovani, la riconversione ecologica della nostra economia e la tutela del territorio, il rispetto e la piena applicazione dei principi costituzionali, una discontinuità radicale con le politiche dominanti proposte e perseguite in questi anni in tema di lavoro, ambiente, economia, welfare. Una proposta chiara e unitaria per la sinistra, autonoma dagli altri poli (PD, M5S, destre), da declinare a livello locale nei nostri territori, che più di altri hanno subito e continuano a subire i duri effetti della crisi occupazionale e della recessione”.

“In queste settimane – conclude la nota – abbiamo avviato un percorso di confronto e discussione sulle nostre proposte programmatiche e sui candidati, di cui si è discusso anche nell’assemblea regionale aperta di Liberi e Uguali del 9 gennaio a Todi; a breve presenteremo la lista definitiva dei nostri candidati”.