Terni, Corsa della Befana: oltre 300 podisti al via della 35esima edizione

TERNI – Incorniciata da una mattinata di sole, si è svolta la 35esima edizione della Corsa della Befana. Molti podisti e camminatori hanno affrontato i due percorsi di 4 km e 10 km, un’occasione anche per bruciare le scorie alimentari accumulate in tante giornate di feste. Alla fine si sono contati 311 podisti e 18 bambini che per tutta la mattina hanno invaso il centro polifunzionale di via Irma Bandiera insieme agli animatori del gruppo “Metamorfosi” e, chiaramente, la Befana.

Molti i gruppi presenti che hanno partecipato allegramente a questo primo impegno podistico del 2018 e che alla fine hanno determinato la seguente classifica in preiscrizione:

1° Podistica “Miricae” di Terni – 2° Ternana marathon club – 3° Avis Terni – 4° Podistica “Carsulae” di Terni – 5° CAT sport Roma

Tutto si è svolto con grande sicurezza e serenità grazie anche all’impegno di quanti hanno vigilato per la sicurezza complessiva dell’iniziativa ed in particolare del Corpo di Polizia Municipale; oltre naturalmente all’impegno dell’Amatori Podistica Terni che non ha lasciato nulla al caso ed al servizio sanitario della Croce Rossa. Molto apprezzato il ristoro di Collescipoli curato dal gruppo folcloristico “La Rakkia” con musica, allegria, splendidi costumi e tanta tanta simpatia.

Tutti hanno ricevuto un pacco gara alimentare, mentre i bambini hanno ricevuto giocattoli dolci e carbone dalla Befana.

Una festa ben augurante per questo nuovo anno che per il gruppo ternano sarà ricco di iniziative a cominciare dalla prossima “Maratona di San Valentino” in programma il prossimo 18 febbraio dove si registrano gia’ tante adesioni anche dall’estero.

La manifestazione era ludico motoria e non competitiva, nessun premio ai primi, ma ha visto alla fine la seguente classifica del percorso di 10km.

MASCHILE

1° Daniele Chiappini (Athletic Terni) pari merito

2° El MAkhrout Charkaoui Cat Sport Roma) pari merito

3° Daniele Iapaolo (Lazio Runners)



FEMMINILE

1° Elisa Paolantoni (Amatori Podistica Terni)

2° Sara Bartollini (Runners San Gemini)

3° Sabina Nini (Amatori Podistica Terni)

(Foto Nunzio Foti)