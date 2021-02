Terni, coppia trovata con oltre un chilo di marijuana finisce ai domiciliari

TERNI – E’ finita agli arresti domiciliari una coppia residente a Terni, fermata nella notte tra sabato e domenica dai carabinieri del Nor e trovata in possesso di oltre un chilo di marijuana.



I due sono stati fermati dalla sezione radiomobile del comando compagnia carabinieri durante un controllo in via Bramante.

A destare i sospetti della pattuglia sia il loro atteggiamento nervoso sia il forte odore proveniente dall’abitacolo dell’auto. I carabinieri hanno quindi proceduto alle perquisizioni, sia del mezzo che dell’abitazione della coppia, nel centro città, scoprendo la droga nella disponibilità della donna, una ventinovenne originaria della Bosnia e già conosciuta alle forze dell’ordine.

Recuperati anche una bilancia elettronica, un’agenda con annotazioni ‘dare-avere’, cellophane per il confezionamento dello stupefacente e 130 euro in banconote e monete di vario taglio.

La giovane deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il convivente, un quarantunenne pugliese, è invece accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’uomo, infatti, ha inveito contro i militari, ferendone uno con un pugno al volto. Il militare colpito ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.