Terni, controlli sul rispetto delle misure anti-covid: ritirate 13 autocertificazione da verificare

TERNI – Mattinata di controlli per la polizia impegnata in centro e nella zona industriale di Maratta. Il servizio, disposto dal questore Massucci, è stato finalizzato al contrasto al crimine diffuso e alla verifica dell’osservanza delle misure anti Covid-19, con particolare attenzione agli spostamenti fra le regioni.

Sono state impegnate pattuglie della squadra volante e del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche.

Il bilancio dei controlli sulla Marattana e in via dello Stadio parla di 67 persone controllate, 38 veicoli fermati, 13 autocertificazioni ritirate da verificare e una sanzione per violazioni al codice della strada.