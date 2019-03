Terni: controlli nella ztl, la polizia locale ritira 6 permessi per disabili

TERNI – Nell’ambito dei controlli predisposti dal comando polizia locale di Terni gli agenti del Nucleo Radiomobile questa mattina, nell’ “ora di punta” e all’interno della zona a traffico limitato, hanno controllato numerosi veicoli che circolavano esponendo, sul vetro parabrezza, lo speciale permesso rilasciato ai disabili.

In sei casi gli agenti hanno accertato che l’autovettura non era a servizio del disabile autorizzato, o questi non era a bordo, oppure il tragitto era funzionale ai propri spostamenti. Ai conducenti, ai cui è stato ritirato il permesso, è stata elevata una sanzione amministrativa di 83 euro per circolazione non autorizzata all’interno della ztl. I controlli, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, hanno interessato via I Maggio, via Carrara e largo Elia Rossi Passavanti.