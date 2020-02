Terni, controlli dei carabinieri con l’aiuto dell’elicottero

TERNI – I carabinieri della Compagnia di Terni, con l’ausilio di aereo di un velivolo del nucleo elicotteri carabinieri di Roma-Urbe, ieri hanno effettuato un controllo straordinario. Obiettivo principale dell’azione è stato infatti quello di controllare le grandi arterie cittadine ed i luoghi di ritrovo dei giovani, ponendo particolare attenzione alle aree soggette allo spaccio di stupefacenti e di sfogo dei soggetti dediti all’abuso di alcool.

Nel corso del servizio venivano complessivamente controllate oltre 100 vetture e quasi 200 persone; inoltre sono stati effettuati numerosi controlli con l’etilometro per verificare eventuali guide in stato di ebbrezza e altri per verificare la conduzione di veicoli sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Una persona è stata segnalata alla Prefettura per uso di droga.

Nel complesso i Carabinieri di Terni hanno elevato numerose sanzioni amministrative per violazioni varie al Codice della Strada e controllato una trentina di locali pubblici.