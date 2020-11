Terni, concluso il montaggio dell’ospedale da campo della Croce Rossa. Questa mattina il sopralluogo

TERNI – Conclusi in tempi rapidi i lavori di montaggio dell’ospedale da campo da 20 posti letto allestito dalla Croce Rossa Italiana all’esterno del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria di Terni. Stamani il direttore regionale alla sanità, Claudio Dario, insieme al commissario straordinario dell’azienda ospedaliera Pasquale Chiarelli e a quello all’emergenza, Antonio Onnis, hanno svolto un sopralluogo alla struttura per definire con l’aiuto dei tecnici, in maniera integrata con il nosocomio, il suo uso.

Presenti anche l’architetto Evelina Autiello, la delegata di Guido Bertolaso Patrizia Arnosti, il sindaco di Terni Leonardo Latini insieme all’assessore comunale Enrico Melasecche e all’ufficio di presidenza del consiglio, e il presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini. Ad accompagnarli la direzione aziendale al completo, il direttore regionale della Protezione Civile Stefano Nodessi e il coordinatore regionale della Croce Rossa Paolo Scura.

“La struttura potrà essere operativa – ha spiegato Chiarelli – appena sarà chiaro come utilizzarla al meglio, quando avremo tutte le attrezzature, ma soprattutto quando avremo tutto il personale”.

Come ha sottolineato il commissario aziendale sul fronte degli organici “ci sono esigenze sia di tipo assistenziale che medico”. “Dal primo punto di vista – ha aggiunto – la Regione si è mossa con l’azienda ospedaliera favorendo un avviso che nei prossimi giorni vedrà le assunzioni. Per la parte medica stiamo ragionando con Regione e professionisti per far sì che si possa rispondere adeguatamente alle esigenze di questa struttura”. Questa, sempre a detta di Chiarelli, rappresenterà nell’emergenza “un aiuto per tutta l’Umbria”.