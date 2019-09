Terni, con la patente revocata guida potente auto sportiva e finisce nei guai

TERNI – Gli agenti del nucleo radiomobile della polizia locale hanno sorpreso nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Solferino un 21 enne cittadino moldavo alla guida di una potente autovettura sportiva a cui, circa un mese fa, era stata ritirata la patente (di categoria B) perché era stato trovato in sella ad una moto di grossa cilindrata senza però aver mai conseguito la patente idonea (di categoria A). In quella circostanza all’uomo oltre ad una sanzione di oltre 1000 euro, era stata ritirata la patente per la successiva sospensione per almeno 4 mesi. A seguito dei fatti di ieri per l’uomo, oltre ad un’ulteriore sanzione da 2000 euro e al fermo dell’autovettura per 3 mesi, scatterà la revoca della patente pertanto, se vorrà guidare, dovrà conseguire una nuova patente sostenendo, ma non prima di 2 anni, gli esami di teoria e pratica.