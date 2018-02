Terni, con la cocaina indosso tenta di sfuggire ai carabinieri e provoca un incidente

TERNI – E’ stato tradito da una manovra azzardata compiuta alla vista dei carabinieri che ha fatto scattare il controllo e le manette ai polsi di un 30enne.

E’ accaduto nella serata di ieri in via Carlo Alberto Dalla Chiesa quando è bastata la sola vista di una “gazzella” dell’Arma per spaventare il giovane trovato in possesso di quasi 250 grammi di cocaina.

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile, nel transitare ieri sera in via Dalla Chiesa, ha notato davanti a sé una macchina che, al suo avvicinarsi, accelerava improvvisamente come per togliersi di mezzo ed evitare di essere controllata.

La manovra azzardata del conducente ha provocato un incidente con un altro veicolo e l’auto è stata costretta a fermarsi. Indosso al conducente, un 30enne brasiliano residente a Narni incensurato, è stato trovato un pacchetto con quasi 250 grammi di cocaina e nell’auto anche alcune pasticche.

Il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina, nel corso dell’udienza con rito direttissimo, oltre a convalidare l’arresto, il giudice ha disposto per il 30enne gli arresti domiciliari presso la propria abitazione.