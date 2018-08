Terni, circuisce un anziano e gli ruba una catenina: scoperta finge un malore

TERNI – Prima lo circuisce e poi gli ruba una catenina d’oro. La vittima del raggiro avvenuto in un parcheggio è un anziano. La protagonista, rumena, è stata arrestata dal capo di gabinetto della Questura in persona che stamattina, intorno alle 11, si è trovato a passare per il parcheggio di Piazza della Rivoluzione Francese.

Al vice questore Giuseppe Taschetti non è sfuggita l’auto con a bordo un signore molto anziano ed una giovane donna. Si è avvicinato e ha chiesto i documenti: quasi 80 anni lui, ternano, 34 lei, cittadina rumena proveniente da Aprilia.

Dal riscontro in banca dati è emerso che, a partire dal suo ingresso in Italia, avvenuto nel settembre 2012 a Bologna, la donna è stata controllata dalle forze dell’ordine 189 volte, 70 sono state le denunce per le violazioni ai divieti di ritorno emessi da comuni italiani, come Terni a fine 2017, Orvieto, Rieti e Viterbo, da dove è stata allontanata e denunciata ben 3 volte, oltre a denunce anche per furto aggravato.

Mentre sul posto arrivava una pattuglia della Volante, l’anziano ha raccontato di essere stato avvicinato dalla donna che gli ha proposto delle prestazioni sessuali, al suo rifiuto, gli ha chiesto dei soldi, dicendo che aveva fame, quando l’uomo glieli ha dati, lei lo abbracciato in segno di riconoscenza. Il signore è stato invitato a controllare se per caso gli mancasse qualcosa ed è a quel punto che si è accorto che dal collo era sparita la sua catenina d’oro con il crocifisso.

A questo punto la donna ha finto un malore, sdraiandosi a terra fra le auto parcheggiate; gli agenti della Volante l’hanno aiutata a rialzarsi, sincerandosi delle sue condizioni e, contemporaneamente, controllando la zona hanno trovato, nascosta nel passaruota di una vettura, la catenina d’oro.

Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, Barbara Mazzullo, la donna si trova ora nelle celle di sicurezza della questura, mentre l’anziano signore, che ha riavuto la sua catenina che aveva per lui anche un valore affettivo, ha sporto denuncia nei suoi confronti ed ha ringraziato la polizia per il tempestivo intervento.

La polizia invita pertanto tutte le persone, in particolare quelle più anziane, a non abbassare mai la guardia in presenza di sconosciuti e, in caso di uomini, a non cedere alle lusinghe di giovani donne che con modi suadenti cercano di avvicinarli per derubarli; in caso di situazioni sospette, non esitare ad avvertire immediatamente le forze dell’ordine.