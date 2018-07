Terni, circolo Pd preso di mira dai vandali: incendiata la bacheca

TERNI – Atto vandalico ai danni del circolo Pd di via Eugenio Chiesa. Stando ai testimoni intorno alle 4:30 di questa mattina la nuova bacheca esterna del circolo, esposta in via Eugenio Chiesa, è stata data alle fiamme da ignoti.

L’incendio ha coinvolto tutta la base in legno, giornali e materiale cartaceo che era presente nella bacheca e anche la nuova insegna di plastica. “Un gesto gravissimo che segnala la pericolosa deriva di violenza e intolleranza che esponenti del governo nazionale stanno fomentando nei cittadini e nella popolazione – scrive la segreteria comunale del Pd in una nota – Nei giorni scorsi anche il vice-Presidente della Regione Umbria è stato vittima di pesanti ed inquietanti atti vandalici nella sua abitazione. Esprimiamo la nostra piena vicinanza sia agli amici e compagni del Circolo di Via Eugenio Chiesa che al Vice-Presidente della Giunta Regionale. Il PD di Terni chiede immediato ed urgente incontro con il Sindaco di Terni, Leonardo Latini, sui temi della sicurezza e sul controllo delle forze estremiste e violente, sia politiche che non, presenti nella città. Faremo denuncia alle autorità competenti, fiduciosi, come sempre siamo, nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura. Ovviamente non sarà un atto vandalico ad indebolire minimamente la nostra presenza capillare nei territori della città – conclude la segreteria comunale – né tantomeno ci faremo intimidire, consapevoli della nostra storia e cultura continueremo più forti di prima a svolgere la nostra politica democratica e repubblicana”.