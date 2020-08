Terni: chiede l’elemosina con modi aggressivi, 29enne denunciato dalla polizia

Less than a minute

TERNI – Trova un portafoglio con 400 euro e lo restituisce. E’ accaduto ieri a Terni quando la squadra volante ha ricevuto in consegna da una donna ternana un portafogli che la stessa aveva trovato, contenente circa 400 euro in contanti. Risaliti al proprietario dai documenti in esso contenuti, gli agenti lo hanno restituito al proprietario.

Nel pomeriggio di mercoledì invece un cittadino extracomunitario richiedente asilo è stato denunciato dalla squadra volante in quanto, all’ingresso di un supermercato cittadino, pretendeva con modalità aggressive l’ elemosina dai clienti.

L’addetto alla sicurezza del negozio intervenuto in difesa di una cliente in difficoltà, era stato insultato e spintonato dal giovane, un nigeriano 29 enne che, immobilizzato dalla squadra volante, è stato accompagnato in questura e denunciato per il reato di violenza privata.