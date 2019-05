Terni, centrale dello spaccio in casa con l’agendina dei clienti: arrestata casalinga

TERNI – Avrebbe allestito la centrale dello spaccio nella sua abitazione di Giuncano. I carabinieri l’hanno arrestata al culmine di un’intensa attività operativa, fatta anche di appostamenti e pedinamenti continuati. A finire in manette una ternana di 51 anni, casalinga, F.D. le sue iniziali.

Dopo aver raccolto numerose segnalazioni di un sospetto via vai di persone nella frazione di Giuncano, i carabinieri della Stazione si sono messi in opera e, dopo un’attenta osservazione durata diverse ore, sono entrati in azione bloccando un gruppo di persone che erano appena usciti dall’abitazione della donna.

La donna ha tentato di disfarsi di una busta bianca, gettandola dalla finestra. Busta che è stata recuperata dai carabinieri che hanno perquisito la casa trovando complessivamente 5 buste in plastica trasparente termosaldate e sottovuoto, del peso lordo di circa 60 grammi l’una, contenenti marijuana, 1 barattolo in vetro contenente marijuana per 52 grammi, 1 calzino in lana contenente 2 involucri in cellophane con eroina del peso di 7 grammi, 1 contenitore in plastica con all’interno semi di canapa indiana per complessivi 6 grammi, 4 flaconi da 50 milligrammi ciascuno di metadone, 1 taglierino, 1 coltello, 1 paio di forbici e 6 tritaerba (tutto materiale intriso di sostanza stupefacente), 1 bilancino elettronico, banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio, per complessive 1280 euro, 1 macchinario per il sottovuoto.

Rinvenuta anche un’agendina sulla quale la spacciatrice aveva appuntato dettagli delle proprie attività di spaccio, con annotazione delle sostanze distribuite e nomi di persone.

Al termine delle operazioni di rito, come disposto la donna è stata condotta agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione della direttissima.