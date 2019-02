Terni, centauro in gravi condizioni dopo uno scontro con un’auto

TERNI – Un ternano di 53 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Terni dopo essere rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale in via Gabelletta. L’uomo era in sella a una moto che per cause in corso d’accertamento si è scontrato con un’auto.

Soccorso, è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dove è giunto intorno a mezzogiorno in coma con un grave politrauma, fratture costali e rottura della milza. Già sottoposto ad intervento chirurgico, è ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata.