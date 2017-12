Terni, Cecconi (FdI): “La giunta, scesa sotto la soglia di legge, non può deliberare”

TERNI – “Il sindaco (l’unico organo istituzionale, per ora, legittimamente in carica oltre al consiglio comunale) dia immediata comunicazione, a tutti gli interessati, della nullità della pseudo-delibera adottata dalla pseudo-giunta, di cui al surreale annuncio del vicesindaco Malafoglia (pseudo-delibera relativa, per inciso, all’assegnazione di alcune sedi a centri sociali e simili)”. Lo scrive in una nota diffusa stamattina il presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Palazzo Spada, Marco Cecconi.

“Terni, infatti, in questo momento, una giunta comunale non ce l’ha: giacché con l’arresto dell’assessore al bilancio e la conseguente sospensione decisa dal Prefetto, l’esecutivo è sceso al di sotto della soglia minima prevista dal nostro stesso Statuto. Per quanto ci riguarda, segnaleremo immediatamente questa situazione al Prefetto stesso, evidenziando le regole tutte ternane di cui sopra, che vanno a sommarsi alle normative generali, affinché per quanto possibile venga ripristinato a Palazzo Spada un minimo di legalità”.

“Il punto è che, ancora una volta – continua Cecconi – la realtà supera la fantasia: e la protervia di ciò che resta di quanti sarebbero chiamati ad amministrare la città va oltre ogni limite di decenza”. “Senza pudore e senza vergogna, convinti come sempre di poter bypassare qualunque norma e riadattarsela su misura (ma la Procura, come è noto, non è per niente di questo avviso e neppure la magistratura contabile), fanno finta di niente e si azzardano persino a deliberare, in spregio ad una città che ancora una volta si ritrova allo sbando e senza governo”.