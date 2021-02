Terni, caos Tari: sindacati e associazioni dei consumatori chiedono incontro al sindaco

“La decisione dell’amministrazione comunale di applicare la revoca delle agevolazioni sulla tariffa Tari 2020 alle famiglie indigenti, con invalidi nel nucleo familiare, alle famiglie numerose, insomma alle fasce deboli della comunità ternana, è di una gravità inaudita”. Ad affermarlo in una nota congiunta sono Cgil, Cisl e Uil di Terni insieme alle associazioni di consumatori, Federconsumatori, Adiconsum, Adoc e Lega Consumatori.

“Nonostante la fase emergenziale dovuta alla pandemia – scrivono sindacati e associazioni – con situazioni drammatiche per le famiglie soprattutto nelle fasce deboli, il Comune di Terni ha cancellato le agevolazioni che alleggerivano i costi del servizio per i soggetti più fragili. E lo ha fatto con motivazioni che mettono in evidenza l’inadeguatezza a governare della giunta: le risorse di bilancio per mantenere le agevolazioni non potevano essere individuate prima insieme ai tecnici di pertinenza?”.

Sindacati e associazioni dei consumatori, prendendo atto del ripensamento da parte della giunta, sulla base delle dichiarazioni dell’assessore al Bilancio, sottolineano “la notevole confusione creata tra i cittadini: da una parte è stato deliberato il passaggio alla Taric, con l’utenza che non è stata adeguatamente informata, dall’altra l’invio della Tari senza le agevolazioni previste e che colpiscono in particolar modo le famiglie fragili”.

“Chiediamo ancora una volta di avviare un percorso di relazioni trasparenti, chiare, proficue – concludono Cgil, Cisl, Uil e associazioni dei consumatori – al fine di salvaguardare gli utenti che in questi giorni hanno preso d’assalto le nostre sedi con richieste di chiarimento e aiuto. Per questi motivi chiederemo al sindaco e ai vertici dell’Asm un incontro urgente al fine di avviare un confronto sulle tematiche dei servizi che riguardano i cittadini ternani”.