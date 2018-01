Terni, bloccate tre croate venute in città per rubare. Una ha solo 12 anni

TERNI – Sono state rintracciate in viale della Stazione le tre nomadi che ieri mattina hanno tentato di entrare in un appartamento di via Buonarroti. La proprietaria ha avvertito il 113 dicendo che tre persone stanno armeggiando davanti alla porta di casa. Il tempo di arrivare per una pattuglia della squadra Volante, che si trovava già in zona ma il terzetto era già sparito, probabilmente intuendo la presenza in casa di qualcuno.

La signora ha fornito una descrizione sommaria delle persone e gli agenti si sono messi subito sulle loro tracce. In viale Stazione, come detto, la loro attenzione è stata attirata da un’auto con tre ragazze a bordo che è stata fermata, dopo pochi metri, in Piazza Tacito.

Le tre donne erano senza documenti e nascosti nel bagagliaio avevano tre grossi cacciaviti. Portate in questura, sono state identificate e dai riscontri dattiloscopici è emerso che sono tutte cittadine croate, provenienti dal campo nomadi di via Salone di Roma e tutte con precedenti penali.

In particolare: per quella che era alla guida, di 29 anni, è risultata una lunga sfilza di precedenti per furto in abitazione e numerosi allontanamenti da varie città italiane, tra cui il divieto di ritorno del 2015 del questore di Terni. Anche una delle due passeggere, di 21 anni ed incinta, ha numerosi precedenti penali per furto in abitazione, mentre la terza, di 12 anni, risulta fuggita da un centro di Firenze al quale era stata affidata dopo aver commesso un furto in abitazione lo scorso novembre.

L’auto è risulta intestata ad un cittadino italiano, proprietario anche di molti altri veicoli. Le due maggiorenni sono state denunciate per tentato furto in concorso e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, oltre a ciò, la 29enne è stata anche sanzionata per aver guidato senza patente (che non ha mai conseguito) e denunciata per la violazione al divieto di ritorno, misura che è stata notificata alla sua compagna. Per quanto riguarda la minore, è stata affidata ad una casa famiglia; l’auto, invece, è stata sottoposta a fermo amministrativo.