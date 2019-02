Terni Biomassa: il Tar respinge il ricorso del Comitato No inc

TERNI – Il tar dell’Umbria ha respinto il ricorso presentato al Comitato No Inceneritori per l’annullamento della determina dirigenziale che diede il via libera all’Autorizzazione integrata ambientale all’impianto Terni Biomassa di Maratta.

Tra le motivazioni addotte nel ricorso, il Comitato lamenta “che in sede di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’impianto di incenerimento in contestazione, la Regione Umbria non avrebbe tenuto conto del “dissenso qualificato” del sindaco di Terni (allora Leopoldo Di Girolamo ndr).

Il ricorrente sostiene “l’illegittimità delle motivazioni poste a sostegno dell’autorizzazione integrata ambientale impugnata, secondo cui l’eventuale mancato rilascio di quest’ultima avrebbe l’effetto mantenere in validità il precedente regime autorizzativo, contemplante un livello di emissioni inquinanti superiori a quelle in contestazione.

Il Comitato successivamente ha impugnato anche la delibera della giunta regionale n. 259 del 13 marzo 2017, avente ad oggetto “Problematiche su ambiente e salute nell’area di Terni. Informazioni”), la quale, nel dare atto “che proprio in seno al procedimento AIA per Terni Biomassa s.r.l. sono emerse delle criticità che, su segnalazione ed istanza di USL Umbria 2, la inducono a sviluppare senza indugi un progetto già inserito nel Piano di Prevenzione Regionale, per quanto attiene gli aspetti epidemiologici”, farebbe concludere per l’illegittimità dell’autorizzazione integrata ambientale in contestazione.

Il tribunale amministrativo però ha il ricorso perché, per quanto riguarda il il presunto dissenso del sindaco Di Girolamo espressa nell’ultima conferenza dei servizi, il 10 febbraio 2017, “tale posizione non può essere considerata legittima e rappresenta un mero dissenso di massima, espressione di una posizione meramente interlocutoria che rinvia surrettiziamente la manifestazione definitiva della volontà a un tempo successivo alla chiusura della conferenza e che non può pertanto essere valutata in termini negativi, in quanto proveniente da amministrazione che ha sostanzialmente dichiarato di non essere in grado di esprimersi ed invero la posizione negativa del sindaco del Comune di Terni, nei termini sopra riportati, era già stata espressa nella seduta della conferenza di servizi del 4 settembre 2015, senza però che in tal sede il sindaco stesso si fosse premurato di esercitare i propri poteri ex artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934, disponendo un’indagine epidemiologica in seno alla conferenza medesima che gli avrebbe consentito, in occasione delle successive sedute, di esprimere non un dissenso privo di qualsivoglia riscontro fattuale e motivazionale, bensì le prescrizioni di cui agli stessi artt. 216 e 217 del r.d. 1265/1934, ai fini del loro recepimento nell’autorizzazione integrata ambientale, così come previsto dall’art. 29 quater, comma 6, del d.lgs. 152/2006”.

All’esito della decisione del Tar, il Comitato no inceneritori si dice indignato perché per quanto riguarda lo Studio Sentieri, la sentenza dice testualmente la sentenza “Né a diverse conclusioni in merito può condurre il rapporto scientifico S.E.N.T.I.E.R.I. depositato da parte ricorrente, trattandosi di studio che valuta la mortalità nelle aree individuate come SIN (i.e. siti di interesse nazionale) ai fini della loro bonifica (ricercando le correlazioni delle malattie alle tipologie di inquinanti associati allo specifico sito e quindi alla causa dell’inquinamento) e non è quindi pertinente al caso di specie, atteso che l’impianto di Terni Biomassa non ricade nell’ambito di detta tipologia di aree all’interno del territorio comunale”.

“Quest’ultima frase chiarisce perfettamente che i giudici non hanno nemmeno letto il documento estratto da Studio Sentieri riguardante il Comune di Tern – dice il Comitato – Lo Studio infatti riguarda tutta la popolazione di Terni, non quella residente nell’area del SIN, dunque ininfluente il fatto che l’inceneritore sia dentro o fuori l’area delimitata del Sito di Interesse Nazionale. Un atteggiamento arrogante come questo è inconcepibile.

Inoltre, per la prima volta un comitato di cittadini viene condannato a pagare le spese legali delle controparti; nel nostro Regione Umbria e la stessa impresa Terni Biomassa. Evidentemente ci volevano dare una punizione per i tanti anni in cui il No Inc non ha smesso un giorno di denunciare malefatte, conflitti di interessi dentro tutte le istituzioni, fino a uno direttamente collegato proprio all’inceneritore Terni Biomassa”.

Il Comitato No Inc assicura che “la battaglia continua. Ora vediamo cosa faranno Regione, ASL, Arpa e Comune con la richiesta di Acea di bruciare i rifiuti urbani”.