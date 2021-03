Terni, bar chiuso per un mese per ordine e sicurezza pubblica

TERNI La polizia chiude per 30 giorni il bar la cui titolare è stata arrestata la scorsa settimana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto era maturato in seguito ai controlli della polizia con l’auto dell’unità cinofila nel locale in viale dello Stato. Il cane poliziotto si era subito diretto nel magazzino consentendo agli agenti di trovare 50 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi.

In seguito all’operazione, il Questore della provincia di Terni ha sospeso per giorni 30, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza le licenze e le attività commerciali del bar.

La misura, resasi necessaria ed urgente per ragioni di ordine e sicurezza pubblica – intesa, quest’ultima, anche come baluardo per la salvaguardia della salute dei cittadini – è la seconda dello stesso genere irrogata nei confronti dello stesso locale che, già nel maggio del 2020, era stato interessato da un analogo provvedimento inibitorio per le medesime ragioni.

I 30 giorni di chiusura vanno, peraltro, ad aggiungersi ai 5 giorni di inibizione dell’attività commerciale già applicati in forza del art. 4, comma 4° del Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020 (convertito in legge n. 25 del 22.05.2020) – cd. Normativa anti-Covid-19 – ed irrogati in quanto, nell’ambito dell’operazione del 5 marzo, erano stati trovati alcuni avventori all’interno del bar intenti a consumare cibi e bevande in violazione del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, relativo alle misure anti-covid.