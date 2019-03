Terni, avvicina un anziano con un pretesto e tenta di sfilargli l’orologio

TERNI – I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno pizzicato una romena di 35 anni che aveva appena tentato di derubare un anziano. Il fatto è avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale. L’uomo ha riferito ai carabinieri di essere stato avvicinato da una giovane donna straniera che, con la scusa di chiedere delle informazioni, gli aveva afferrato il polso per sfilargli l’orologio, senza riuscire nell’intento. La donna, poi identificata in una romena 35enne, residente in Romania e senza fissa dimora in Italia, nonostante il suo tentativo di dileguarsi è stata bloccata dai carabinieri. Nei confronti della giovane, che dagli accertamenti alla banca dati risultava autrice di vari furti con destrezza commessi in numerose città del centro Italia, oltre alla denuncia per tentato furto è stato richiesto, emesso e notificato il divieto di ritorno nel comune di Terni.

Nel corso dei controlli i carabinieri hanno anche identificato un 40enne egiziano che, oltre a risultare gravato da numerosi precedenti penali, era anche sprovvisto di documenti di identificazione e di soggiorno sul territorio nazionale. L’uomo è stato condotto presso l’Ufficio Immigrazione della questura dove gli è stato notificato il provvedimento di espulsione.

Sul fronte della lotta agli stupefacenti, i carabinieri hanno sorpreso in centro un giovane ternano di 24 anni ed un uomo, sempre ternano, di 44 anni con 1 grammo di hashish e 2 di cocaina per il primo, 2 grammi di cocaina per il secondo. All’esito di perquisizione effettuata anche con l’ausilio delle unità cinofile presso le loro abitazioni, a carico del giovane sono stati rinvenuti altri 10 grammi di hashish già suddivisa in dosi, oltre a materiale per il confezionamento, a carico dell’uomo invece sono stati trovati 8 grammi di cocaina contenuti in 15 bustine termosaldate, diversi bilancini di precisione e denaro contante per un importo di 1115 euro.