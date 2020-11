Terni, avviata la messa in sicurezza dell’ordigno rinvenuto in via Piermatti

E’ una bomba d’aereo AN-M64 di fabbricazione americana del peso di 500 libbre (243 chili circa) l’ordigno rinvenuto mercoledì pomeriggio in un terreno di via Piermatti, a Terni. E’ quanto emerso nel corso del sopralluogo sul posto svolto dai genieri del reggimento Genio ferrovieri dell’Esercito provenienti da Castel Maggiore (Bologna), in particolare dai nuclei Conventional munition disposal – Bonifica di munizionamento convenzionale.

Al termine delle verifiche sono state avviate le operazioni di messa in sicurezza dell’ordigno che, in un secondo momento, vengano programmate le operazioni di disinnesco e brillamento. I tempi e i modi di queste ultime verranno decise dalla prefettura, ma saranno probabilmente rinviate alla conclusione, o comunque all’attenuazione, dell’emergenza Covid.

La futura evacuazione dei residenti, necessaria in occasione del disinnesco, dovrebbe essere inoltre limitata ad un raggio di 500 metri.