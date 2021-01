TERNI – Paura questa sera per un incidente stradale avvenuto lungo la Flaminia nei pressi di San Carlo.

Un’Audi con a bordo due ragazzi, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo finendo fuori strada e precipitando nella scarpata. I due occupanti, fortunatamente, sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni che hanno utilizzato un’autogru per recuperare l’automobile.