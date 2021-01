TERNI – Tanta paura questa mattina per due donne in un’auto in fiamme. È accaduto in strada Santa Filomena quando la loro vettura, una Juke, ha preso fuoco.

Le due donne sono riuscite a scendere illese mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio dell’auto che è andata completamente distrutta.