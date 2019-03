Terni, arrestato spacciatore di cocaina. In un’agendina i dettagli dello spaccio

TERNI – E’ stato l’insolito viavai in via Garofoli, segnalato dai cittadini, a far scattare l’operazione dei carabinieri della stazione di Terni che ha portato all’arresto di un 23enne albanese finito in manette per spaccio di stupefacenti.

Dopo vari appostamenti, il giovane è stato bloccato mentre saliva a bordo della propria auto. La perquisizione successiva ha consentito di recuperare ai militari di recuperare cocaina per complessivi 18 grammi, contenuti in dieci bustine di cellophane, ben nascoste all’interno di una scatolina per gomme da masticare e 2.730 euro, provento dell’attività di spaccio, un coltellino utilizzato per il taglio della sostanza stupefacente e un’agendina.

E’ qui che il 23enne annotava i dettagli della propria attività di spaccio: le sostanze distribuite, le somme riscosse e con alcune sigle riferibili a nomi di persone. I carabinieri approfondiranno il contenuto dell’agendina per tentare di risalire alla filiera dello spaccio.