Terni, anziano aggredito: denunciato un 43enne. Ad agosto protagonista di un fatto analogo

TERNI – Un ternano di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali e omissione di soccorso.

Secondo i militari sarebbe stato l’autore del ferimento ai danni di un uomo di 86 anni avvenuto domenica 20 settembre in viale Cesare Battisti. Le indagini sono state condotte dalla sezione radiomobile del locale comando compagnia di Terni.

L’uomo avrebbe spintonato senza motivo l’anziano pensionato facendolo cadere rovinosamente a terra per poi allontanarsi omettendo di prestargli soccorso. Il prosieguo degli accertamenti ha consentito ai carabinieri di appurare che il ternano lo scorso 9 agosto, in via Mazzini, ha sferrato senza alcun apparente motivo un pugno al volto di un 46nne ternano, causando anche a lui lesioni personali.