Terni, allarme sui libri di testo: incognite sulla fornitura per la primaria

TERNI – E’ allarme libri di testo. Nello specifico ci sarebbero diverse incognite sulla fornitura dei libri per la scuola primaria dopo il commissariamento del Comune di Terni. A lanciare il grido d’allarme è Cosmina Ioan, commerciante, membro del direttivo dell’Associazione Via Roma e Dintorni e coorganizzatrice del neonato sindacato dei cartolibrai ternani.

“Come noto – spiega Cosmina Ioan – lo Stato fornisce gratuitamente i libri di testo a tutti gli alunni residenti nel comune e frequentanti la Scuola Primaria, trasferendo ai Comuni i fondi necessari per il pagamento delle fatture emesse dalle librerie. Fino alla fine di dicembre del 2017 il Comune di Terni ha provveduto a pagare una parte delle fatture riguardanti le cedole scolastiche dell’anno scolastico 2017/18, ma da gennaio tutti i restanti pagamenti sono stati sospesi”.

Stando a quanto sostengono i librai, nei “bilanci delle cartolibrerie di Terni mancano quindi ancora una parte dei rimborsi dovuti dal Comune per un totale di circa 50.000 euro, variamente ripartiti tra i 15 librai della città”.

“Come facilmente intuibile – aggiunge Cosmina Ioan – il mancato pagamento di questi rimborsi sta creando non pochi problemi agli esercenti, che non sanno nemmeno se, in quale misura e soprattutto quando avranno i soldi spettanti”.

Proprio in vista della prossima campagna scolastica il sindacato dei cartolibrai, con l’intervento fattivo della Confcommercio di Terni, ha chiesto un incontro urgente all’Organismo Straordinario di Liquidazione per i crediti riferiti all’anno scolastico 2017/18 e al sub commissario Gambassi per la formalizzazione dei futuri rapporti di fornitura connessi con l’anno scolastico 2018/19. Tale incontro, secondo Cosmina Ioan, è particolarmente urgente perché gli operatori del settore devono attentamente valutare, dopo aver saputo se, in quale misura e quando incasseranno i crediti vantati nei confronti del Comune di Terni e se ci saranno o meno delle formali garanzie per il futuro, quali decisioni assumere in merito alla continuazione dei rapporti di fornitura del libri per la Scuola Primaria.