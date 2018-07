Terni, alcol da asporto: arriva l’ordinanza. Giro di vite del sindaco Latini

TERNI – Prima stretta sulla vendita di alcol da asporto. Il sindaco Leonardo Latini ha firmato un’ordinanza che avrà validità 30 giorni che ne vieta la vendita dalle 22 alle 24. Un provvedimento temporaneo in attesa di un confronto con l’esecutivo.

“L’ordinanza che ho firmato oggi in merito alla tutela della tranquillità del centro cittadino e alla disciplina della somministrazione dell’alcol nelle vie centrali della nostra città è un provvedimento che si rifà ai tavoli istituzionali sulla sicurezza, riproposto nelle more della composizione della giunta – dice il sindaco Latini – E’ una ordinanza che ha una durata di 30 giorni, un lasso di tempo sufficiente per consentire al futuro esecutivo di mettersi al lavoro in maniera specifica sul tema e di dar luogo a un confronto approfondito con le attività che animano lo straordinario tessuto di esercizi pubblici di Terni, una ricchezza della città. Dal confronto e dall’approfondimento del tema potranno nascere elementi migliorativi, partendo dal principio che il divertimento, la socializzazione, il tempo libero, devono essere necessariamente coniugati con la tranquillità e sicurezza della città e dei suoi residenti”.

L’ordinanza firmata nel primo pomeriggio di oggi, preceduta da un avviso pubblico, prevede che da venerdì 6 luglio fino a sabato 4 agosto, nel centro storico delimitato da via Mazzini, Piazza Buozzi, via Castello, via Cerquetelli, rotonda Angelini, via Lungonera Cimarelli, rotonda dei Partigiani, via Guglielmi, via Vittime delle Foibe, rotonda Obelisco Lancia di Luce, Corso del popolo, via Annunziata, piazzale Briccialdi, via D. Giannelli, largo Ottaviani, Largo Micheli, via della Rinascita, via Battisti, piazza Tacito, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata: dalle 22 alle 24 del venerdì e del sabato, dai titolari o dai gestori di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio, incluse quelle su aree pubbliche, tramite distributori automatici od annesse ad attività artigianali; dalle 22 di venerdì alle 3 del sabato e dalle 22 di sabato alle 3 di domenica, dai titolari o dai gestori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché nei circoli privati.

Rimane consentita la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione all’interno di pubblici esercizi e sulle rispettive aree o spazi regolarmente autorizzati.

“La città per la quale lavoreremo – conclude il sindaco Leonardo Latini – è una città che possa offrire intrattenimento, svago, occasioni di incontro, così come la tranquillità e la sicurezza di chi la abita e di chi la frequenta”.