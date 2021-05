Terni, al via oggi sul Nera i il Campionato italiano under 23 di canoa

TERNI – Ha preso il via oggi sul Nera il Campionato italiano under 23 di canoa. Le gare sono cominciate questa mattina presso il campo di gara “Paolo Ceccherelli”. L’evento è organizzato dal Comune di Terni insieme a associazione sportiva Canoe Terni.

Si tratta di due giorni competitivi: oggi è stata la volta della disciplina olimpica canoe slalom ragazzi, junior, senior e master in collaborazione con il gruppo canoa club le Marmore. Domani invece si svolgerà il campionato italiano under 23 discesa sprint ragazzi junior e senior dalle ore 10.

















































Fotoservizio di Nunzio Foti