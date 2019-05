Terni, al via il Mercatino degli hobbisti da domani a domenica a largo Manni

La prima edizione del “Mercatino degli hobbisti” si terrà da domani 3 maggio a domenica 5 maggio dalle 9 alle 20 presso l’area adiacente il Mercato di Largo Manni.

L’Associazione Culturale Auctoris, in collaborazione con il Comune di Terni, ha ideato il Progetto Largo Manni, che prevede la realizzazione nelle aree esterne al Mercato Coperto di Largo Manni di una mostra-mercato per hobbystica, oggettistica, accessori ed eventi.

Gli obiettivi sono quelli di ridare slancio ad una zona della città in stato di parziale abbandono, creando una serie di eventi che possano attrarre persone con maggiore continuità e ridare vita anche al mercato cittadino.

Accanto alla classica mostra-mercato, sono previsti infatti una serie di eventi per coinvolgere famiglie e bambini. In tali date infatti, oltre alla mostra-mercato, sono previsti eventi sia all’esterno che all’interno del Mercato Coperto anche in collaborazione con i negozianti (concerti, degustazioni, concorsi, mostre, party, sfilate, happening) e uno spazio dedicato ai bambini.

Il mercato dell’hobbistica rappresenta una delle modalità per permettere alle persone una integrazione del proprio reddito. Accanto ai collezionisti e agli appassionati, ci sono quindi degli operatori che partecipano a tali mostre-mercato con l’obiettivo di integrare il proprio reddito personale; tali iniziative sono state anche recepite e implementate dalle ultime leggi regionali in materia.

A Terni non esiste una mostra-mercato stabile e pertanto si è scelta l’area adiacente il Mercato di Largo Manni per garantire una opportunità per gli espositori e perseguire una sinergia anche con i commercianti presenti all’interno del mercato.

Il “Mercatino degli hobbisti” si terrà il primo fine-settimana di ogni mese (tre giorni, venerdì, sabato e domenica) anche nei prossimi mesi. Ogni mese verrà dedicato ad un tema specifico (cucina, hobby, moda, lettura, arte, spettacolo).

Possono partecipare tutti gli hobbisti in possesso del tesserino (eventualmente da richiedere agli uffici del Comune di Terni).