Terni, al via da questa notte il piano di disinfestazione delle strade

TERNI – inizierà stanotte dopo la mezzanotte, il piano di disinfezione delle strade della città, realizzato da Asm su richiesta del Comune di Terni. Si procederà con mezzi per il lavaggio stradale, spazzatrici nelle ore notturne dotate di liquido con ipoclorito e idropulitrici, in tutte le zone soggette a normale spazzamento, nel centro storico e nei quartieri.

Alcune squadre con idropulitrice procederanno a disinfezioni specifiche sui marciapiedi e in prossimità dei luoghi più frequentati, come supermercati, ipermercati, banche, farmacie, parafarmacie, uffici postali, ecc.. Le attività di disinfezione saranno eseguite su diversi turni dalla mezzanotte alle 6 e dalle 7 alle 13, intanto fino a domenica prossima. Le squadre con idropulitrici, con prodotti specifici, entreranno in azione nelle ore notturne nei luoghi più frequentati per necessità durante la giornata.