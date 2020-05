Terni, aggressione in largo Ottaviani: identificati e denunciati tre giovani

TERNI – Sono stati individuati e denunciati i due italiani di origini albanesi e un kosovaro che nei giorni scorsi hanno picchiato un gruppo di ragazzi per futili motivi e sono scappati

L’aggressione era avvenuta intorno alla mezzanotte del 21 maggio in Largo Ottaviani, luogo di ritrovo per molti giovani, quando alcuni di questi avevano tentato di approcciare una ragazza, arrivata in compagnia di tre amici; uno in particolare, si era mostrato particolarmente interessato e quando si era reso conto che la ragazza non ne voleva sapere, aveva iniziato ad offendere i suoi amici, spalleggiato dagli altri che stavano con lui.

La ragazza e i suoi tre amici – studenti universitari ternani di 20 anni – a quel punto avevano deciso di andarsene, proprio per evitare guai, ma venivano attaccati alle spalle dall’altro gruppo: due sono rimasti feriti in modo leggero, ma uno, a terra, è stato preso a calci brutalmente, riportando numerose ecchimosi e la frattura di due costole, con una prognosi di 20 giorni.

La Squadra Mobile ternana ha avviato subito le indagini e ha raccolto le dichiarazioni delle vittime e dei testimoni presenti all’accaduto, risalendo così agli autori dell’aggressione.

Si tratta, come detto, di due italiani di origini albanesi, uno di 19 e uno di 21 anni e di un kosovaro di 22, tutti con precedenti penali: lesioni personali e furto per i due italiani, oltre che diverse segnalazioni per aver assunto sostanze stupefacenti per uno dei due, e furto, lesioni e rapina per il kosovaro, al quale, 15 giorni prima dell’aggressione, gli era stata notificata la misura di prevenzione dell’avviso orale, disposta dal questore di Terni.

Sono stati tutti e tre denunciati per lesioni personali aggravate in concorso e ora anche nei confronti degli altri due indagati è stata emessa la misura di prevenzione dell’avviso orale, sempre del questore, a seguito di ulteriori accertamenti della Divisione Anticrimine.