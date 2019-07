Terni, Action day contro i furti in abitazione

TERNI – Per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione recentemente SI è riunito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Paolo De Biagi, nel corso del quale sono state disposte più incisive azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno.

In particolare, in attuazione di disposizioni emanate dal ministero dell’Interno, è stata organizzata una giornata dedicata alla lotta contro i furti in abitazione, denominata “Action Day”.

Le Forze di polizia statali e quelle locali hanno operato sinergicamente realizzando servizi mirati a prevenire e contrastare in maniera strutturata i furti in abitazione, particolarmente frequenti nella stagione estiva.

L’iniziativa è stata attuata nella giornata del 5 luglio scorso nell’intera Provincia.

L’Action Day si è svolto attraverso l’intensificazione dei controlli già posti in essere che, nell’occasione, sono stati concentrati principalmente nelle aree ove il fenomeno ha connotazioni più evidenti, lungo le principali vie di comunicazione, nonché nei luoghi ove abitualmente viene ricettato il provento del furto (mercati rionali, ambulanti, agglomerati urbani abusivi, ecc..).

Anche quest’anno, durante appositi incontri delle forze di polizia con i cittadini, sono state fornite utili indicazioni sulle cautele ordinarie da adottare per prevenire furti in abitazione, anche mediante la distribuzione di opuscoli come quello che si allega a titolo esemplificativo.