Terni, accoltellato in via Fratti: arrestato un 30enne ternano

TERNI – E’ stato rintracciato e arrestato l’uomo che nella serata di ieri ha accoltellato un ternano di 24 anni. Si tratta di un 30enne ternano pluripregiudicato che è stato rintracciato dalla squadra mobile nei pressi della sua abitazione.

I fatti sono accaduti intorno alle 19.30 di ieri sera in va Fratti. La vittima è stata raggiunta da diversi fendenti alla mano e alla gamba. Il 24enne è stato trasportato in ospedale dove gli stati applicati punti di sutura ed è stato ricoverato. Le sue condizioni, comunque non sono gravi. Per lui una prognosi di 15 giorni.

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza dalla squadra volante e dalla squadra mobile giunte immediatamente sul posto hanno permesso di delineare la dinamica del fatto e di acquisire elementi per risalire all’autore.

Le indagini, tutt’ora in corso, anche per chiarire i motivi alla base del fatto, sono coordinate dal sostituto procuratore Giulia Bisello.