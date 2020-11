Terni, si accende il tricolore nella caserma dei vigili del fuoco

TERNI – Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni, si unisce alle tante altre istituzioni che in tutta Italia stanno accendendo i propri palazzi con il tricolore.

Un gesto, che il comandante provinciale ingegner Cuglietta ha fortemente voluto per dare un segnale inequivocabile di unità nazionale in questo difficilissimo periodo storico, che la nostra Patria sta attraversando.



Il tricolore dei vigili del fuoco si illumina per sostenere tutti coloro che sono in prima linea a fronteggiare l’epidemia e per stringersi attorno a tutte le persone che stanno soffrendo a causa di questo invisibile nemico da combattere e sconfiggere tutti insieme.



I colori della bandiera italiana, simbolo di unità e fierezza, si accenderanno ogni sera. all’imbrunire nella sede centrale di via Proietti Divi.