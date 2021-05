Terni, accelera la campagna vaccinale all’hub Casagrande: venerdì si passerà da 255 a 955 somministrazioni

Accelera notevolmente la campagna vaccinale anticovid. Nel punto vaccinale territoriale di Terni dell’Azienda Usl Umbria 2, presso l’istituto scolastico “Casagrande” in piazzale Bosco, nella giornata di venerdì 14 maggio, si passerà dalle previste 255 a 955 vaccinazioni con un incremento di 700 somministrazioni.

Sabato 15 maggio il programma prevede un aumento di 750 vaccinazioni, si passerà infatti da 349 a 1099 dosi inoculate mentre domenica 18 maggio è in programma il secondo “Vaccine day” e i dieci team sanitari del distretto di Terni, diretto dal dottor Stefano Federici, effettueranno 840 somministrazioni. Le agende di prenotazione, in questa fase, sono aperte agli over 80, ai soggetti vulnerabili e ai loro caregiver.

Dalla prossima settimana, sempre al Casagrande di Terni, verranno iniettate di media circa 700 dosi giornaliere per aumentare progressivamente le somministrazioni dal fine settimana in avanti.