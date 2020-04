Terni, 66enne cade in casa: soccorso, le sue condizioni sono serie

TERNI – Sembrano abbastanza serie le condizioni di un uomo soccorso nel pomeriggio di oggi nella sua abitazione. Il 66enne ternano è caduto da una scala pieghevole all’interno della propria abitazione in via Lungonera Savoia. L’uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco di Terni e dal 118 che l’ha trasportato in ospedale.