Terni, 49enne arrestato per spaccio: in casa aveva mezzo chilo di hashish

TERNI – Un 49enne ternano è stato arrestato dalla sezione antidroga della squadra mobile che ha recuperato mezzo chilo di hashish.

Gli agenti, attraverso una meticolosa attività di osservazione, hanno notato uno strano via vai di persone sotto l’abitazione dell’uomo che, appena uscito di casa, è stato immediatamente bloccato.

La successiva perquisizione all’interno dell’abitazione ha consentito di rinvenire e sequestrare circa mezzo Kg di hashish suddiviso in panetti, 75 gr. di marijuana, quattro bilancini di precisione, materiale utile alla preparazione ed al confezionamento della droga in singole dosi oltre a quello utilizzato per la coltivazione della marijuana in una rudimentale serra ricavata dentro una casetta in legno prefabbricata.

L’uomo è stato inoltre denunciato per la detenzione abusiva di 70 munizioni per fucile trovate in casa.

Gli agenti dell’antidroga anche hanno denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti un 37enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per droga.

In particolare, lo stesso è ritenuto responsabile della cessione di una dose di eroina, avvenuta lo scorso 15 marzo nei pressi di piazza Dalmazia, ad un giovane ternano successivamente colto da malore per overdose.