Terni, 22enne tradito dal forte odore di marijuana che nascondeva in auto

TERNI – Lo hanno fermato per un controllo ma hanno avvertito subito il forte odore tipico della marijuana. Per questo gli agenti del reparto prevenzione crimine “Umbria-Marche” di Perugia coordinato dalla squadra volante di Terni ha approfondito i controlli nell’auto del 22enne fermato lungo la Flaminia Ternana, in località Ponte Aia.

Sotto il sedile del guidatore, all’interno di un astuccio di plastica, gli agenti hanno trovato 10 bustine contenenti hashish e marijuana pronte per lo spaccio. Nell’abitazione del giovane, poi, sono stati rinvenuti tre ovuli con 50 grammi di hascisc. Al termine della convalida dell’arresto da parte del giudice il 22enne è stato sottoposto all’obbligo di presentarsi in questura.