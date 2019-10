Terni, 11enne scappa di casa e va a Roma in treno: rintracciato dalla polizia

TERNI – Ha preso brutti voti a scuola per questo un ragazzino ternano di 11 anni ha preso il treno ed è scappato a Roma. Arrivato nella capitale è stato notato al personale del commissariato Castro Pretorio, di guardia presso l’Ambasciata americana, in via Veneto che passeggiava smarrito. Gli agenti lo hanno quindi avvicinato per chiedere se avesse bisogno di aiuto. Il ragazzino ha raccontato agli agenti il motivo del suo gesto. La sala operativa della Questura di Roma ha confermato ai poliziotti che risultava una nota di scomparsa a carico del minore che è stato quindi accompagnato al commissariato Trevi Campo Marzio dove ha aspettato l’arrivo dei genitori.