Tentato suicidio, la Cgil di Terni: “Solo il lavoro dà dignità e sicurezza sociale”

TERNI – “La triste notizia di queste ore che ha coinvolto un giovane ternano, ancora una volta dimostra quanto sia importante i lavoro e la sua qualità”. Lo dice la segreteria provinciale della Cgil in merito al tentativo di suicidio messo in atto ieri da un giovane il cui gesto – pare – sia stato determinato dalla mancanza di lavoro.

“Perdere la vita nell’esercizio delle proprie funzioni lavorative, o pensare di togliersela per rivendicare un diritto costituzionale sono ferite profonde per la coscienza civile e democratica di questo paese. Con fermezza come Cgil di Terni – scrive la segreteria – chiediamo che il lavoro rappresenti la soluzione unica per mantenere dignità e sicurezza sociale”.

“La comunità ternana – prosegue il sindacato – attraversata da fenomeni devastanti con ripercussioni sociali e personali non può più attendere gli interventi a cui sono chiamate le istituzioni e le nostre controparti. In questo quadro esprimiamo l’augurio di pronta guarigione al ragazzo e la vicinanza alla famiglia per quanto accaduto”.