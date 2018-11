Tenta una rapina dicendo di essere sieropositivo: ai domiciliari un 45enne

TERNI – Un uomo, incappucciato e con in mano un paio di forbici, si è presentato martedì sera nell’orario di chiusura del negozio di via Piave intimando di consegnargli l’incasso e dicendo di essere sieropositivo.

Non riuscendo ad aprire però la cassa, ha desistito e si è allontanato. Immediato l’arrivo della squadra volante e di una pattuglia della squadra mobile che si è subito messa sulle tracce del rapinatore.

L’uomo, già noto agli agenti per i suoi numerosi precedenti penali, è stato individuato poco dopo e portato in Questura; per lui, un italiano di 45 anni, disoccupato e tossicodipendente, è scattata la denuncia per tentata rapina e ieri è arrivata l’ordinanza del gip del tribunale di Terni, Simona Tordelli, che, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, Raffaele Iannella, in base alle risultanze degli atti, considerati i precedenti specifici e il fatto che l’uomo fosse appena uscito di prigione, ne ha ordinato gli arresti domiciliari, misura notificata dagli stessi agenti della 3° Sezione della Squadra Mobile che lo avevano rintracciato martedì sera.

Sempre durante i controlli del territorio, è stato fermato ieri dalla squadra volante in Corso Tacito, mentre chiedeva l’elemosina, un cittadino ungherese, risultato gravato da numerosi precedenti penali per vari reati. Senza alcun motivo per trovarsi in città, è stato allontanato con la misura del divieto di ritorno firmata dal Questore di Terni della durata di tre anni.