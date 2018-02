Teatro Verdi, il comitato civico sugli scudi dopo il “congelamento”

TERNI – “Sul teatro Verdi, dopo gli annunci, il congelamento”. Lo dice Roberto Carelli, presidente del Comitato Civico pro Teatro Verdi.

Carelli spiega che venerdì scorso “si è riunita la prima Commissione lavori pubblici e l’assessore Corradi ha annunciato il congelamento dell’iter progettuale per il Bando sul Teatro Verdi in relazione all’attuale stallo politico che il Comune di Terni sta vivendo a causa della situazione di dissesto dell’ente”.

“A questo pandemonio – afferma Carelli – si aggiunge la minaccia di adire le vie legali paventata dalla ATI Krea-Leoncini (assegnataria dei lavori previsti dal progetto revocato in autotutela dall’Assessore Corradi ad agosto 2017 ) con conseguenti potenziali penali a carico del Comune. Ci preme ricordare – continua il presidente – che il Comitato Civico Pro Teatro Verdi, dopo aver letto le carte fornite dagli uffici comunali preposti, aveva con forza invitato il precedente assessore Bucari, sia nel corso dell’incontro avvenuto il 23 marzo 2017 sia pubblicamente a mezzo comunicato stampa, a non procedere con l’assegnazione di tali lavori essendoci evidenti e noti problemi di staticità dell’edifico e che tali lavori non avrebbero modificato tale situazione anzi sarebbero stati sostanzialmente inutili”.

Roberto Carelli annuncia che il Comitato Civico chiederà all’assessore Corradi di visionare il dpp (documento preliminare di progettazione) con lo scopo di confrontarsi su di esso con il gruppo di lavoro creato al fine di presentare un progetto preliminare di fattibilità economica per il rifacimento del Teatro Verdi.

“Ricordiamo all’opinione pubblica – tiene a precisare il presidente – che il gruppo di lavoro si compone, tra gli altri, degli accademici del corso di laurea in Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia a Pentima”.

In conclusione il Comitato Civico pro Teatro Verdi “rinnova l’invito al sindaco Leopoldo Di Girolamo a confermare le proprie dimissioni (come avevamo già fatto pubblicamente insieme ad altre realtà della società civile nel dicembre 2017) ed invita tutta la cittadinanza a partecipare ad una grande manifestazione il giorno 14 febbraio che attesti la volontà della città di tornare al voto al più presto”.

“Chiediamo le dimissioni con l’Amore che caratterizza la nostra città e le persone che si candidano a guidarla – dice ancora Carelli – facendo appello a quei sentimenti che un medico, per natura e vocazione, non può non coltivare nel proprio animo”.