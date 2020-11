Tamponi covid, file ed attese azzerati nella postazione drive through di viale Bramante a Terni

TERNI – Procede spedita, con ottimi risultati, la collaborazione tra i sanitari dell’Azienda Usl Umbria 2 Distretto di Terni e il contingente del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Esercito della “Gonzaga” di Foligno per la gestione delle attività nella postazione “drive in” della sede centrale di viale Bramante, dove si eseguono, dal lunedì al sabato, oltre 350 tamponi rinofaringei al giorno.

Questa mattina il commissario straordinario dell’Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino ha effettuato questa mattina un sopralluogo, nella postazione “drive through”, con il comandante della caserma “Gonzaga” di Foligno generale Daniele Tarantino e con il colonnello medico Andrea Marchi per verificare lo svolgimento delle operazioni nell’area nevralgica di controllo e sorveglianza sanitaria del capoluogo provinciale.

Malgrado l’enorme mole di lavoro, non si registrano attese significative degli utenti in coda con le proprie autovetture, nel giro di pochi minuti viene eseguito a tutti il tampone rinofaringeo grazie alla puntuale organizzazione messa in campo dalla direzione strategica e dalla direzione del distretto di Terni dell’azienda sanitaria, al prezioso contributo dei militari, alla proficua collaborazione con il Comune di Terni per ottimizzare la viabilità e canalizzare il traffico e con l’Anpas, presente con personale e strutture logistiche a supporto delle operazioni.

Il manager sanitario Massimo De Fino ha voluto ringraziare il comandante della “Gonzaga” generale Tarantino per l’impegno profuso, l’amministrazione municipale di Terni e il primo cittadino Leonardo Latini, i volontari dell’Anpas che hanno accolto con grande disponibilità la richiesta di collaborazione dell’azienda sanitaria e tutti i nostri operatori che si stanno prodigando per evitare i disagi ai cittadini e che da tempo stanno assicurando questo importante servizio.

È sempre utile ricordare alla cittadinanza che l’accesso alla postazione “drive through” non è diretto ma avviene su prenotazione dopo esser stati contattati telefonicamente dal personale preposto della Usl Umbria 2 che programmerà l’appuntamento e fornirà tutte le indicazioni utili per l’esecuzione del tampone nasofaringeo.