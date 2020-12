Tamponamento tra due tir sull’autostrada A1: un ferito e disagi alla circolazione

E’ di una persona ferita in maniera non grave il bilancio di un tamponamento tra due tir avvenuto questa mattina lungo l’autostrada A1 poco prima dello svincolo di Orte in direzione Roma.

Pare che uno dei due mezzi fosse fermo sulla corsia di emergenza. Nell’urto una persone è rimasta ferita in maniera non grave. Sul posto, oltre alla 118 e alla polizia stradale, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni von personale del distaccamento di Orvieto che ha operato in sinergia con i colleghi del comando di Viterbo. Presente anche il funzionario di servizio della centrale di Terni e il nucleo Nbcr di Perugia per le operazioni di messa in sicurezza dei serbatoi.

Uno dei due mezzi era alimentato a GNL (gas naturale liquido – metano a -162°) pertanto le operazioni di messa in dei serbatoi è risultata abbastanza complessa.

Per effettuare l’intervento e il recupero dei mezzi, la corsia sud è stata chiusa dal casello di Orvieto a quello di Orte.