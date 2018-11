Svaligiate aziende di Narni scalo, i carabinieri recuperano la refurtiva

NARNI – Nove furti in 20 giorni ai danni delle attività commerciali lungo la Flaminia Ternana, nel territorio di Narni Scalo. Ma il giro di vite messo in campo dai carabinieri ha dato subito i suoi frutti consentendo di recuperare gran parte della refurtiva.

Pur rilevando che a Narni dall’inizio del 2018 i furti risultano in lieve calo rispetto all’anno precedente, negli ultimi giorni si è effettivamente verificata una recrudescenza ai danni di alcune fabbriche, ditte e aziende insistenti nell’area industriale di Narni Scalo.

In particolare, negli ultimi 20 giorni, come detto, sono stati perpetrati 9 furti, 3 dei quali tentati, ai danni di attività commerciali ubicate in via Flaminia Ternana e che hanno interessato sia veicoli commerciali, che attrezzatura varia ed apparecchiature per la lavorazione del ferro e delle materie prime.

Dal punto di vista investigativo, le indagini svolte dai carabinieri di Narni e Amelia hanno permesso di rinvenire nei giorni scorsi nel napoletano, con l’ausilio dei militari di Napoli, gran parte della refurtiva che è stata restituita ai legittimi proprietari. I carabinieri hanno individuato anche i gli autori di una serie di furti avvenuti in Umbria e nel Lazio, che saranno denunciati all’autorità giudiziaria.

“L’attività preventiva – si legge in una nota dell’Arma – continuerà ad essere assicurata attraverso un dispositivo rinforzato di servizi di controllo del territorio ancora più calibrata, per fascia oraria e specifici obiettivi”.