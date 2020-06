Superstrada Terni- Rieti, il vice ministro Cancellieri: “Dopo l’estate sarà completata”

Less than a minute

“Dopo l’estate la Terni Rieti, ferma da due anni, verrà completata”. E’ quanto annunciato dal vice ministro delle infrastrutture ed i trasporti Giancarlo Cancellieri, durante una diretta facebook. “In precedenza – afferma il vice ministro – si giravano i pollici, l’azienda era fallita, il contratto rescisso. Ci siamo messi a lavorare con gli avvocati.

Abbiamo trovato una soluzione grazie all’amministratore delegato di Anas il quale, con grande intelligenza, ha firmato un atto. Dopo l’estate consegniamo la strada ai cittadini di Terni e Rieti i quali finalmente saranno collegati da tale arteria”.

Sulla medesima lunghezza d’onda il deputato pentastellato Gabriele Lorenzoni che ha aggiunto: “Come confermatomi dall’AD di IRCOP, dopo l’estate, presumibilmente in ottobre, finalmente le città di Rieti e di Terni saranno collegate con una superstrada degna di questo nome.

I ritardi rispetto al precedente cronoprogramma sono stati causati dall’emergenza Coronavirus che ha notevolmente rallentato i cantieri in essere. Un altro importante passo avanti per la nostra città – è nativo di Rieti – che finalmente dopo anni di promesse mancate vede il diretto coinvolgimento del Governo per garantire la conclusione decennale di cantieri aperti e fondamentali per il territorio”.